«Dalla Regione ci sarà pieno sostegno al teatro e alle maestranze, con la conferma dei finanziamenti per oltre 10 milioni di euro. Nei prossimi giorni presenteremo il progetto della Regione per il San Carlo nel quale impegniamo 5 milioni di euro, e che prevede questa estate una serie di iniziative di grande qualità concentrate a Napoli ma anche in tutti i territori della Campania». Lo afferma il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in una nota inviata al sovrintendente del Teatro San Carlo, Stephane Lissner, per la conferenza stampa di presentazione della stagione.



Accanto all'impegno della Regione, c'è quello della Città metropolitana che non mette subito fondi ma siglerà nei prossimi giorni un'intesa con il Teatro San Carlo «per un impegno economico suppletivo» a tutela del Corpo di Ballo. Lo ha annunciato Luigi de Magistris. «Sarà un piano triennale finalizzato alla massa artistica del San Carlo - ha spiegato de Magistris - perché vogliamo puntare sulla nostra squadra ed evitare la precarizzazione». Tuttavia ancora non è neanche definita l'entità del finanziamento, che sarà decisa in futuro. Assente, invece, al momento il supporto del Comune di Napoli.

Ultimo aggiornamento: 15:34

