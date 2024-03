Napoli, arrestato 33enne: trovato con otto involucri di cocaina

Nella mattinata di ieri, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Vicinale Santa Maria del Pianto, hanno notato un uomo a bordo di una vettura; lo stesso, dopo aver consegnato qualcosa ad una persona da cui ha ricevuto del denaro, ha tentato di allontanarsi frettolosamente per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 8 involucri di cocaina del peso di circa 4 grammi e di 100 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Pertanto, il 33enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.