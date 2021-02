Tutti i dottori iscritti all'Ordine dei medici di Napoli e provincia, compresi liberi professionisti e pensionati, saranno chiamati per essere vaccinati contro Covid-19. La trasmissione degli elenchi dei camici bianchi da vaccinare procede settimanalmente dall'Ordine alle tre Asl di Napoli e provincia in base alle richieste dei medici liberi professionisti, pensionati e giovani dottori che ne fanno richiesta.

La vaccinazione di tutti gli iscritti a prescindere dall'età anagrafica e dall'attività svolta,è stata ottenuta dopo le reiterate e formali richieste avanzate in tal senso agli organi rtegionali e alle Asl dal presidente dell'Ente di autogoverno dei camici bianchi Silvestro Scotti.

In particolare, i dati della scorsa settimana certificano le richieste di 3.583 medici giunte all’Ordine di Napoli e trasferite alle Asl di competenza. Di questi 2.108 sono di pertinanza della Asl Napoli 1 Centro, 521 della Asl Napoli 2 Nord e 954 della Napoli 3 Sud. «Numeri importanti - dice il vice presidente dell’Ordine Bruno Zuccarelli - ai quali si sommano settimana dopo settimana nuove adesioni. Tutte puntualmente prese in carico dagli uffici dell’Ordine e trasmesse alle Asl di competenza residenziale del medico». La progressione, alle 12 di sabato 30 gennaio, ha fatto contabilizzare altre 409 richieste, delle quali 222 trasmesse alla Asl Napoli 1 Centro, 68 alla Napoli 2 Nord e 119 Napoli 3 Sud. Un lavoro di raccordo preziosissimo che andrà avanti sino a quando tutte le domande non saranno state accolte e traferite. Spetterà poi alle Asl definire le modalità e i tempi di convocazione dei medici, anche in base alla quantità e disponibilità delle dosi da somministrare, che variano da Asl ad Asl. E in effetti sul territorio della provincia nord e sud di Napoli si segnalano chiamate più spedite. A Napoli centro invece c'è stato un rallentamento dovuto alle consergne dei vaccini che da questa settimana riprendono a pieno regime.

«La sola Asl Napoli 1 - conclude Scotti - dovrà occuparsi del 60% delle richieste totali, cosa che potrà richiedere tempi più lunghi, ma siamo certi che tutti i nostri iscritti saranno chiamati per essere vaccinati e vigileremo su questo che come stabilito dall’Unità di Crisi della Regione Campania».

Intanto per garantire ai camici bianchi residenti a Napoli e provincia l'esecuzione di tamponi a prezzi calmierati è stata attivata una convenzione con la Federlab Italia associazione di categoria dei laboratori di analisi privati accreditati. Ciò consentirà di garantire agli iscritti dell’Ordine i tamponi molecolari a prezzi ridotti.

In particolare, oltre ai professionisti iscritti all’Ordine, potranno beneficiare della convezione i loro dipendenti e collaboratori e anche i loro familiari. «Un sostegno concreto - dichiarano Scotti e Zuccarelli - per essere al fianco di tutti gli iscritti, ai loro dipendenti e ai loro familiari in un momento tanto drammatico e complesso, che vede coinvolti non solo i medici per esposizione professionale ma anche tutti i soggetti che per motivi familiari o professionali hanno contatto con loro».

