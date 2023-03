Don Mimmo Battaglia arcivescovo di Napoli agli studenti: «Siete voi il Tesoro di San Gennaro»

«In questo periodo in cui a Napoli ne stiamo sentendo di tutti i colori, con fatti che coinvolgono ragazzi, voi avete avuto il coraggio di mettervi in gioco e questo dà senso alla vita. Non tiratevi indietro mai, continuate a credere nella vostra vita e difendetela sempre vivendola». Lo ha detto l'arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, parlando ai ragazzi della scuola media 'Ristori' che hanno partecipato al progetto 'San Gennaro incontra i suoi ragazzi'.

Il vescovo, che ha sottolineato la bravura dei ragazzi per la realizzazione dei lavori presentati, ha aggiunto: «Non dimenticate mai che il vero tesoro di San Gennaro siete voi, il tesoro sono i ragazzi di Napoli. Si può cambiare - ha proseguito - ma ognuno di noi deve essere quel cambiamento, non c'è conquista senza fatica e non c'è senso della vita senza conquista». Nel concludere, don Battaglia ha detto: «Io mi metto accanto a voi, alla Deputazione, alla scuola, all'amministrazione e alle vostre famiglie perché solo se costruiamo la rete saremo in grado di abitare e di trasformare il territorio».