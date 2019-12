Capodanno a Napoli, paura a via Toledo: piovono calcinacci sui turisti

Tanta paura questa mattina a via Toledo per la caduta di alcuni calcinacci che si sono staccati da un palazzo rischiando di investire i turisti che affollavano la strada dello shopping.

Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita dal crollo dei calcinacci in cemento. Una tragedia che è stata evitata solo grazie alla prontezza di riflessi dei presenti che si sono spostati evitando ogni conseguenza più grave.



In questi giornidovuto agli effetti del maltempo che si è abbattuto anche oggi sulla città con violentissime raffiche di vento che hanno divelto alberi, cartelloni pubblicitari, guaine di coperture, tegole e antenne paraboliche. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra 18B, del vicino distaccamento del centro storico di via del Sole, che con l’ausilio della scala aerea con cestello hanno provveduto a spicconare tutte le parti a rischio caduta.L'area è stata transennata dagli uomini di, sul posto anche gli uomini della polizia locale per impedirne il passaggio finché non si procederà con la completa messa in sicurezza dell'intonaco, per evitare ulteriori crolli e rischi per i passanti.