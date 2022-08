Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato uno stabile in via Lettieri dove hanno rinvenuto e sequestrato, nel sottoscala condominiale, diverse buste contenenti complessivamente 168 stecche di sigarette con 1680 pacchetti di tabacchi lavorati esteri, privi del marchio del Monopolio di Stato, per un totale di 33 kg e mezzo.