Nicola Gratteri procuratore di Napoli, il presidente Garzo: «Uniti nella lotta a clan e crimine comune»

È stato il presidente del tribunale di Napoli Elisabetta Garzo a proclamare l’immissione in ruolo del nuovo procuratore di Napoli Nicola Gratteri. Un lungo applauso, da parte delle centinaia di persone presenti nell’arengario del Palazzo di Giustizia di Napoli. Ha spiegato il presidente Garzo: «Anche a nome personale le auguro un attimo lavoro, certa di una interazione con il tribunale, nella lotta alla criminalità organizzata e criminalità comune in un momento così difficile per Napoli, che spera nella giustizia».

Ai giornalisti, prima dell’udienza di giuramento, il capo della Procura di Napoli ha detto in modo scherzoso: «Grazie per l’incoraggiamento, ma da me non avrete notizie».

Presenti oltre venti magistrati della Procura di Catanzaro, il capo della Procura nazionale Gianni Melillo, il prefetto di Napoli Claudio Palomba e i vertici degli uffici giudiziari di Napoli, a partire dal presidente di Corte di Appello Eugenio Forgillo e il procuratore generale Antonio Gialanella.