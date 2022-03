Nubifragio in Campania del 2003, liquidato solo il 35% delle somme richieste

I contributi a seguito degli eventi metereologici straordinari del 24, 25, 26 gennaio 2003 sono stati liquidati fino al 35 per cento delle somme richieste, fino alla capienza delle somme che furono appostate. Lo ha detto l'assessore regionale Antonio Marchiello rispondendo oggi ad una interrogazione presentata dal consigliere regionale della Campania, Luigi Abbate.

La somma stanziata all'epoca e destinata al commissario straordinario è stata di un milione e 555mila euro. La Regione ha elargito tutte le somme disponibili, ha evidenziato ancora Marchiello, ed i fondi non sono risultati sufficienti per far fronte a tutte le richieste.