Quattro giornate di Napoli, scritte choc all'Orto botanico

“Le quattro giornate? Tutte stronzate”. È questa la scritta più vergognosa che si legge sul muro che costeggia l’Orto Botanico in via Michele Tenore, traversa di via Foria che porta alla Chiesa Santa Maria degli Angeli alle Croci.

La vandalizzazione dei muri con scritte che fanno riferimento a movimenti di estrema destra come “Berta”, “Blocco studentesco” e “Casapound” non sono una novità nella zona di via Foria. Quella comparsa nei giorni scorsi, però, è un vere e proprio oltraggio all’insurrezione popolare avvenuta tra il 27 e 30 novembre 1943 per resistenze all’occupazione delle forze nazifasciste.

Proprio in queste ore, intanto, altre segnalazioni arrivano per la presenza di altri manifesti neofascisti proprio lì vicino, nell’area di piazza Carlo III.

Un caso su cui è intervenuto il capogruppo del Pd Gennaro Acampora. «L'inciviltà dei neofascisti di Casapound non si esprime solo con i loro non principi e i loro anti valori.

Giorni fa sono apparsi dei manifestini in un luogo di aggregazione come il campo di basket in via Gussone, nei pressi di Piazza Carlo III, nel corso di un appuntamento organizzato dalla Sezione Berta. Purtroppo quei manifestini che inneggiano a una simbologia inaccettabile». Acampora fa sapere di aver con urgenza una nota a tutti gli uffici competenti, affinché si intervenga in fretta per restituire decoro e dignità a un luogo pubblico che non merita uno sconcio simile.