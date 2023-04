Osimhen, Napoli sotto inchiesta per le plusvalenze: blitz della Finanza nella sede della Turris

Blitz della Guardia di Finanza nella sede della Turris a Torre del Greco per acquisire il contratto di Claudio Manzi, uno dei calciatori che rientrava nella trattativa legata all'acquisto di Victor Osimhen.

Sono stati i pm Francesco De Falco e Roberta Simeone, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Vincenzo Piscitelli, a compiere un atto istruttorio doveroso per fare chiarezza sulla partita di giro legata alla cessione da parte del Lille del bomber del Napoli.

Al momento non ci sono ipotesi di reato nei confronti della Turris in una vicenda che fa leva sull'ipotesi di falso in bilancio a carico dei vertici del club azzurro.