Ospedale Cardarelli di Napoli, facciata azzurra e potenziamento dei soccorsi per la festa scudetto

In occasione della partita scudetto di domani, domenica 30 aprile, tra Napoli e Salernitana, il Cardarelli illumina la facciata di azzurro e potenzia i servizi di emergenza. Oggi e domani, dalle 20 alle 24, la facciata monumentale dell'ospedale di Napoli sarà illuminata da fasci di luce azzurri per celebrare la sfida della squadra della città.

Domani, invece, a partire dal turno delle 14 i servizi di emergenza vedranno un potenziamento con il raddoppio del personale ortopedico presso il pronto soccorso e la disponibilità di cinque medici in più presso i reparti che potranno accorrere in caso di necessità. Il personale infermieristico sarà potenziato in base alle necessità, avvalendosi degli infermieri di supporto sempre disponibili in azienda.

L'ospedale, inoltre, ha predisposto fino a martedì 2 maggio il blocco dei ricoveri programmati per sette reparti chirurgici: le tre chirurgie, la neurochirurgia, la chirurgia toracica, le due ortopedie. Inoltre, i due reparti di terapia intensiva hanno riservato quattro posti letto per i casi di maggiore gravità che dovessero verificarsi nelle giornate di sabato e domenica. Anche il servizio di vigilanza in pronto soccorso è stato potenziato per poter far fronte ad eventuali maxi afflussi.

Diversi medici, infermieri OSS e tecnici che dovranno montare nel turno serale hanno comunicato che, in modo volontario, anticiperanno lo spostamento presso l'ospedale per garantire la puntualità dell'avvicendamento ai colleghi.