Caos ospedale Cardarelli di Napoli, De Luca: «Immagini che fanno male»

«Stiamo lavorando per risolvere questa emergenza e cancellare quelle immagini che fanno male». Lo dice il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto appuntamento sui social del venerdì in relazione dell'emergenza che si sta registrando in queste ore all'ospedale Cardarelli. Per De Luca una situazione che «non è dovuta alla chiusura dei pronto soccorso di altri ospedali» e che invece «sono stati aperti».

«Comunque nella prima serata di oggi avremo un alleggerimento», ha aggiunto ricordando che si tratta di un'emergenza che si verifica anche in altri ospedali di Italia a causa della carenza di medici dell'emergenza. In relazione al personale che in Campania è sottostimato di almeno diecimila unità «apriremo un contenzioso» Ha quindi auspicato che «altri presidi napoletani diano una mano al Cardarelli ma alcuni ospedali non si sono mostrati sensibili». In tempi rapidi, ha infine annunciato, sarà riaperto il San Giovanni Bosco, ha assicurato.