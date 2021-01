Napoli, voragine all'ospedale del Mare. De Luca: «Ci occuperemo anche di questo»

l presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha effettuato sopralluogo nel parcheggio dell'ospedale del Mare dove all'alba di oggi si è aperta una grossa voragine.

De Luca, accompagnato dal direttore generale dell'Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, ha detto «Ci occuperemo anche di questo».

APPROFONDIMENTI IL CASO Ospedale del Mare, esplosione nella notte: voragine di 50 metri,... VIDEO De Luca all'ospedale del Mare: «Obiettivo 20mila... L'ESPLOSIONE Esplosione all'ospedale del Mare, le immagini dall'alto

Dopodiché il governatore ha attaccato la ripartizione dell'Italia in zone di rischio. «Zona gialla, zona rossa, arancione. Un giorno sì e un giorno no. Cose demenziali. Se chiedete a me oggi in che zona siamo, non ve lo so dire. Figuratevi un povero cristo di operatore commerciale, un albergatore che deve pensare. Servono scelte chiare ed applicabili, altrimenti con le mezze misure allunghiamo i tempi dell'epidemia mandiamo al manicomio un Paese intero», ha aggiunto De Luca.

Ultimo aggiornamento: 11:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA