Un giocattolo a tutti i bambini e le bambine residenti a Ottaviano, in provincia di Napoli, da 0 a 10 anni. E' l'iniziativa dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Capasso, partita questa mattina (domenica 20 dicembre) e destinata a proseguire nei prossimi giorni. In totale saranno donati 2.356 giocattoli a circa 1.500 famiglie, divisi in 7 categorie diverse.

A consegnare i regali, nel massimo rispetto delle regole anti-covid, è direttamente Babbo Natale, che porta anche una lettera ad ogni bambino. Spiega il sindaco Luca Capasso: «Non sono stato il solo a voler fare questo regalo speciale. Se siamo riusciti ad attuare questa importante iniziativa, lo dobbiamo all'assessore Virginia Nappo e al suo consueto impegno, al responsabile dell'ufficio scolastico e a tutte le ragazze del servizio civile del Comune che hanno fatto un grande lavoro in questi giorni terribili. Li ringrazio tutti». Aggiunge, poi, il primo cittadino: «Un sorriso dei nostri piccoli restituisce la speranza a tutti noi ed era doveroso, per l'amministrazione comunale, trovare il modo di provare a farli felici, soprattutto in un periodo così difficile».

