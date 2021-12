Picco quarta ondata: a Torre del Greco 90 casi in un giorno, corsa ai tamponi e Asl in affanno

TORRE DEL GRECO. Novanta casi in un giorno e otto ripositivizzazioni. Giornata nera per la città di Torre del Greco, termometro dell’andamento della pandemia in tutta l’area vesuviana. Ed il picco della quarta ondata, infatti, emerge tutto con gli ultimi sconcertanti dati. Il centro operativo comunale, presieduto dal sindaco Giovanni Palomba, nella seicentotrentunesima giornata di attività dal marzo del 2020, ha appena comunicato la certificazione di 90 nuovi contagi solo oggi. Dato che porta a 556 il totale dei positivi di cui 530 sono a casa e 26 ricoverati in ospedale. Il numero dei morti totali dall’inizio della pandemia è di 178.

In città, ma come un po’ in tutti i comuni della provincia, c’è corsa ai tamponi tanto che a San Giorgio a Cremano entro il 3 gennaio riapre il drive per i molecolari in Via Marconi. Molti cittadini che hanno avuto contatti con i positivi attendono diversi giorni per essere sottoposti a tampone dall’Asl proprio per l’ingolfamento di richieste. «Da un paio di giorni è caos- dice Antonio Coppola dell’Asl Na 3 Sud- e le richieste di tamponi si sono quintuplicate. Tuttavia, l’Asl riesce a garantire il test in 3-4 giorni».

Istituito, dall' Asl, un ulteriore numero verde al quale è possibile rivolgersi - tutti i giorni - dalle ore 8 alle 20: 800936630. Il centro operativo comunale di Torre del Greco, inoltre, precisa che coloro ai quali è stato praticato il tampone e che restano, al momento, in attesa di conoscerne l’esito possono – nel pieno rispetto e tutela della privacy – rivolgersi ai numeri telefonici 081.8830736 e 081.8497030,

reperibili tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.30 alle 13