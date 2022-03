Pozzuoli, evade i domiciliari per bere un drink: arrestato di nuovo dopo una lite

Dai domiciliari ai domiciliari, passando per un nuovo arresto dei carabinieri. In manette 48enne Antonio Cotroneo, 48enne di Giugliano, era detenuto in casa. Grazie ad un permesso per motivi medici ha lasciato l’abitazione ma dopo la terapia non è tornato subito indietro. Si è fermato al bar e ha sorseggiato un drink.

Poi ha litigato con un cliente che, spaventato, ha allertato il 112. I carabinieri delle sezione operativa di Pozzuoli hanno raggiunto il locale e riconosciuto il 48enne. Per lui le manette, dovrà rispondere di evasione perché non ha rispettato il percorso e gli orari stabiliti dal permesso dell’autorità giudiziaria. È ora nuovamente ai domiciliari, in attesa di giudizio.