Soresa, il presidente Casillo: «La Regione modello nazionale»

La partecipazione, tra gli altri, del Presidente di Soresa Tommaso Casillo, all’evento organizzato ieri mattina dall’Asl di Caserta dal titolo “Sanità e digitalizzazione: buone prassi per eccellere” è stata occasione per discutere del tema dell’innovazione tecnologica in Sanità.

«La Regione Campania - ha dichiarato Casillo - da tempo è all’avanguardia sul tema della digitalizzazione in Sanità e rappresenta, a detta di molti esperti del settore, un vero e proprio modello nazionale. La piattaforma Sinfonia, infatti, è un’eccellenza che viene riconosciuta da tutti, anche fuori regione, sia dai decisori pubblici che dagli operatori».

«Un successo – ha aggiunto il presidente della Società Regionale per la Sanità - che è figlio di un perfetto allineamento tra i diversi attori impegnati nella sfida della trasformazione digitale del sistema sanitario campano, ovvero la Giunta regionale, la DG Salute, l’Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale e le aziende sanitare regionali.

Sfida in cui Soresa ha un ruolo strategico in qualità di advisor tecnologico».