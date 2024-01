«'O lio’», il profumo di Carmine Giuliano. La figlia: «In questo modo restituite rispetto a mio padre»

Un profumo in memoria del boss. E’ Nunzia Giuliano, figlia di Carmine Giuliano, soprannominato «O lio'», morto nel 2004, che lancia il nuovo profumo. Il Profumo si chiama «O Lio’ extrait de Parfum». «Acquistando questo profumo – dice la ragazza nel video pubblicitario su Tik Tok - state dando rispetto a mio padre. Voi avete ricevuto rispetto da mio padre, frutto di quello che lui ha seminato. Voi siete una prova evidente. Voi siete il popolo, la bocca della verità».

Sono numerosi i commenti, alcuni di condanna, altri di ammirazione per un aragazza che, nonostante i trascorsi familiari, cerca di vivere una vita «normale». «Se fosse tutto dichiarato con una partita iva - dice un utente sui social - che male farebbe? È una ragazza che non ha nulla a che vedere con la vita che ha fatto il padre, sta cercando solo di guadagnare qualche soldo».

Ed ancora: «Aldilà del passato – scrive Roberta su facebook - ammiro molto questa ragazza che è rimasta orfana di genitori e sta facendo di tutto per mettersi in gioco in modo onesto e dignitoso».