Rapina sulla tangenziale di Napoli: «Mi hanno puntato la pistola alla testa, siamo terrorizzati»

Numerose le segnalazioni dei cittadini per rapine subite sulla tangenziale di Napoli e sull’asse mediano. La dinamica è simile in ogni rapina. Sono in due, in sella ad uno scooter, con in pugno una pistola che, approfittando dei momenti di traffico, pretendono soldi e oggetti preziosi. «Stiamo assistendo a una vera e propria impennata di rapine sulla Tangenziale e sull’Asse Mediano – reclama l’onorevole Francesco Borrelli - con segnalazioni quasi quotidiane.

Questi farabutti sono pericolosi, girano armati e qualche innocente potrebbe anche rimetterci la vita». «Mi hanno spaccato il finestrino dell’auto – reclama un uomo aggredito in tangenziale - e mi hanno puntato la pistola contro.

Ero in auto con mia moglie, ci stavamo immettendo in Tangenziale dal raccordo di Fuorigrotta. Mentre eravamo incolonnati nel traffico questi due delinquenti, a bordo di uno scooter, si sono affiancati a noi e hanno iniziato a minacciarci».

I ladri, non contenti, hanno inveito contro i passeggeri dell’auto: «Dopo aver rotto il finestrino – continua nel racconto la vittima - con il calcio della pistola ci hanno chiesto soldi, io non gli ho dato nulla e a quel punto e mi hanno messo le mani al collo, hanno pensato avessi una collanina, ma si erano sbagliati, poi sono scappati via».