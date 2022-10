Asse mediano, discarica a cielo aperto e cartello crivellato di colpi tra Arzano, Casavatore e Casoria

Segnale stradale crivellato di colpi e grossi cumuli di rifiuti all’altezza delle rampe dell’Asse mediano che collegano Arzano, Casoria e Casavatore. È inquietante lo scenario che si presenta in prossimità di via Porziano dove per centinaia di metri la carreggiata destra è occupata da vecchi frigoriferi, materassi e mobilio.

I cittadini, disgustati dallo stato di abbandono in cui versa la zona, hanno chiesto l’intervento del consigliere di minoranza di Arzano Salvatore Borreale. Dopo essersi recato sul posto, quest’ultimo ha sollecitato l’amministrazione ad intervenire: «Asse mediano trasformato in discarica. Sali dalle rampe di via Porziano e non può non saltarti agli occhi il tabellone con le indicazioni stradali crivellato di colpi di pistola e cumuli di rifiuti di ogni genere gettati a terra. Ecco lo scempio del nostro ambiente circostante. Sollecito l’amministrazione comunale di Arzano ad intervenire il prima possibile, direttamente o indirettamente, e mi auguro che gli organi preposti al controllo del nostro territorio attivino concretamente tutti gli strumenti per prevenire questo degrado, in primis un valido e operativo sistema di videosorveglianza».

I grossi cumuli di rifiuti potrebbero essere dati alle fiamme. Si temono roghi tossici in un territorio già fortemente messo alla prova a livello ambientale: «I cittadini stufi chiedono provvedimenti contro questi pirati della monnezza e di quei cittadini che in barba alle leggi e regolamenti, sversano sotto gli occhi di tutti ingombranti e rifiuti. Un fenomeno che sta diventando una vera e propria piaga nei punti in cui l'asse mediano crea angoli protetti alla vista, come nel caso delle rampe».