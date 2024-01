In dirittura d'arrivo il piano di dimensionamento scolastico per l'anno scolastico 2024/25 della Regione Campania. Ufficialmente la consegna è prevista oggi, ma grazie alla deroga sarà possibile rivedere e rifinire l'elenco delle autonomie scolastiche da ridurre e accorpare ad altre scuole ancora per una settimana. La nota positiva sono le 21 istituzioni campane salvate dal taglio, grazie al decreto-legge Milleproroghe proposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito approvato dal Consiglio dei Ministri allo scadere dell'anno solare, con cui è stato consentito alle Regioni, almeno transitoriamente, di mantenere 183 autonomie scolastiche, grazie a un benefit del 2,5% sull'organico. Molte le novità anche nel Comune di Napoli mentre a Pompei cancellati i tre accorpamenti previsti inizialmente.

Nel Comune di Napoli salgono a 14 le movimentazioni del piano di dimensionamento scolastico. Salta il previsto accorpamento dell'Istituto comprensivo Borsellino all'Ic Colletta, ma cambia solo la destinazione. La scuola di via Cosenz perde sempre l'autonomia, ma sarà assegnata dall'anno scolastico 2024/25 all'Ic Campo del Moricino. All'Istituto comprensivo di via Foria, invece, sarà accorpato l'Ic Gabelli di via Casanova. Confermato ufficialmente l'accorpamento dell'Istituto comprensivo Sarria-Monti all'Ic Vittorino da Feltre, come anticipato da Il Mattino. Il circolo didattico Barbato di Barra, invece, diventerà un Istituto comprensivo e sarà attivata una scuola secondaria di primo grado. Confermati la scuola Leopardi che accorpa la Doria, l'Ic Mastriani accorpa il Bonghi, l'Ic Scialoja-Cortese accorpa l'Ic Rodinò, l'Ic Aldo Moro accorpa alcuni plessi del Marino Santa Rosa, e il resto dei plessi li accorpa l'Ic Porchiano-Bordiga, l'Ic d'Acquisto accorpa l'Ic Kennedy, l'Ic Confalonieri accorpa l'Ic Ristori, e la scuola Angiulli diventerà istituto comprensivo attivando la secondaria di primo grado.

Tra gli istituti superiori, il Caselli sarà accorpato al liceo Palizzi, l'Istituto Galiani accorpa il Da Vinci, mentre l'Istituto Colosimo sarà accorpato al Della Porta-Porzio che prenderà anche i plessi Sanità e Antesaecula del D'Este-Caracciolo. Ci sono poi ampliamenti di indirizzo per molte superiori di Napoli: al liceo Artistico sarà attivato l'indirizzo Scenografia, all'Ipseoa Duca di Buonvicino l'indirizzo Agricoltura sviluppo rurale, al plesso via Stella del Cuoco-Campanella, invece, il liceo Scienze Umane con opzione Economico Sociale. Inoltre, gli Istituti di Istruzione Superiore Siani e Nitti attiveranno rispettivamente il corso serale indirizzi AFM (sede succursale), chimica materiali e biotecnologie, e il corso serale per l'Istituto Tecnico economico indirizzi AFM, turistico. Per i detenuti di Secondigliano saranno poi attivati gli indirizzi professionale di Odontotecnico quinquennale con qualifica IEFP con l'Istituto superiore Casanova, e professionale - servizi sociosanitari con l'Isis Caruso. L'Ipsseoa Ferraioli invece attiverà un percorso di istruzione ad indirizzo Alberghiero per i minori detenuti nel carcere di Nisida.

Ancora tante le variazioni in provincia di Napoli. Dopo gli accorpamenti annullati a Massa Lubrense e Torre del Greco, cancellati anche i tre previsti inizialmente a Pompei, e uno dei quattro previsti a Torre Annunziata. Aggiunto invece un accorpamento a San Giuseppe Vesuviano: l'Istituto comprensivo Ceschelli accorpa i plessi Santa Maria la Scala, Luonghi e Nappi del circolo didattico 2. Confermata l'attivazione di una nuova sede associata al Centro provinciale per l'Istruzione degli Adulti Napoli provincia 1 all'Ic Romeo-Cammisa nel Comune di Sant'Antimo. Inoltre, attivati a Sant'Antimo opzione Economico Sociale al liceo Bassi e indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza sociale al Moscati, a Melito indirizzo Grafica per il Kant, liceo classico al Braucci di Caivano, Scenografia al Sereni di Afragola, Industria e artigianato per il Made in Italy - articolazione produzioni tessili sartoriali e Servizi culturali e dello spettacolo al Nobile di Nola, Architettura e Ambiente al Munari di Acerra, Sistema Moda al Galilei di Torre Annunziata, Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale al plesso di Sant'Antonio Abate del Vitruvio di Castellammare, riattivazione dell'indirizzo Manutenzione e assistenza Tecnica al Ferrari dil Castellammare. Attivazione, poi, dei corsi serali indirizzo CAT al Mattei di Casamicciola, CAT al plesso Dragonetto del Marconi di Giugliano, Enogastronomia e ospitalità alberghiera all'Istituto Striano Terzigno.