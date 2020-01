Roberta, la modella che addobba e spoglia gli alberi di Natale a domicilio

Ultimo aggiornamento: 07:00

Per questa settimana ha già l’agenda piena di appuntamenti, persone che si sono rivolte a lei per spogliare l’ albero di Natale e smontare le decorazioni con cui hanno addobbato casa un mese fa. E ora che le feste sono terminate per molti è una seccatura staccare palline e festoni e riporli nelle proprie scatole, tanto che in alcune abitazioni, trascorso il 6 gennaio, gli accorgimenti per ricreare l’atmosfera natalizia restano intatti per diverse settimane. Ma quest’anno, una ragazza con spirito d’iniziativa che s’è inventata un nuovo lavoro: decorare le case degli altri in occasione del, ma anche spogliarle e rimetterle a posto una volta passata l’epifania.«L’idea è nata l’anno scorso spinta dagli amici, che conoscono la mia passione per l’arredamento: adoro sistemare, decorare, ottimizzare gli spazi, mettere in ordine qualsiasi cosa – spiega la 31enne del Vomero –. E più di tutto. Adoro anche creare da sola addobbi natalizi, partendo dal calendario dell’avvento per arrivare alle ghirlande e alle palline». Modella e attrice teatrale e cinematografica, una laurea in scienze della comunicazione, l’anno scorsonon se l’è sentita d’iniziare questa nuova attività: «Avvertivo un po’ d’imbarazzo nel propormi – spiega –, poi quest’anno mi sono detta “vediamo che succede” e ho messo un annuncio su un gruppo Facebook , ricevendo molte richieste».Dunque un’iniziativa che ha ottenuto un ottimo riscontro, oltre le sue più rosee aspettative: «, ma ho dovuto disdire molti appuntamenti perché l’influenza mi ha bloccato per una settimana – racconta Roberta –. È stata una bella esperienza, mi sono ritrovata. Quindi ho vissuto anche momenti di magia e di gioia». Ma non sono mancate anche situazioni spiacevoli: «Un giorno busso alla porta della casa in cui avevo appuntamento e io, sapendo di trovare dei bambini (poiché spesso mi avvisano quando mi trovo a lavorare con i più piccoli), mi faccio trovare fuori alla porta con un tipico cerchietto natalizio e due alberelli che vanno verso l’alto attaccati con la molla e le musichette di Natale sul cellulare. Viene ad aprire la porta un signore e mi trova così, lì fuori che gli sorrido. Gli dico “buonasera” ed entro in casa, pronta per mettermi a lavoro e lui (ignaro di tutto come tutti gli uomini che puntualmente non vengono avvisati dalle mogli) mi dice “Grazie, mi scusi, ma non ci serve nulla”. Ecco,. Poi, per fortuna, con l’arrivo della moglie, si è chiarito tutto e ci siamo fatti due risate».Ora, però, tocca smontare tutto e le richieste sui suoi profili Facebook Instagram fioccano: «Ovviamente,e mi ritrovo da sola a fare questo lavoro, ma non mi dispiace: mi metto lì, buona buona, e sistemo in maniera precisa tutte le cose da conservare per ritrovarle intatte e ordinate l’anno prossimo».