San Giovanni a Teduccio, autolavaggio abusivo sequestrato dalla molizia municipale

Agenti della Polizia Municipale, Unità Operativa di Tutela Ambientale unitamente a personale dell’Esercito Italiano, hanno sequestrato un’attività di autolavaggio in Via dei bronzi di Riace - quartiere San Giovanni.

L’attività risultava essere completamente abusiva inoltre veniva svolta in un immobile pubblico occupato abusivamente e risultava illecitamente allacciato sia alla rete idrica che a quella elettrica.

Il Titolare dell’autolavaggio è stato deferito all’AG per violazione della normativa ambientale e per invasione di edificio pubblico.

Veniva inoltre sottoposto a sanzione amministrativa sia per l’esercizio abusivo dell’attività che per l’ immissione di scarichi di acque reflue derivanti dall’attività illecita nella rete fognaria pubblica.