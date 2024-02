Sequestrate trecento licenze Ncc (Noleggio con conducente) rilasciate dal Comune di Sirignano. Sono stati i carabinieri della Compagnia di Baiano a eseguire il provvedimento emesso dal sostituto procuratore della Procura di Avellino, Antonella Salvatore.

Si tratta delle autorizzazioni che sarebbero state concesse dall'ente a cominciare dal 2015. Il sequestro è stato disposto sia presso il municipio di Sirignano sia alla Motorizzazione civile. Si procede per falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in concorso e abuso in atti d'ufficio, ipotesi di reato che al momento vengono contestate dai magistrati. E non sono da escludere, a stretto giro di tempo, iscrizioni nel registro degli indagati.

Le indagini risalgono a oltre due anni fa. I carabinieri della Compagnia di Baiano, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Avellino, hanno acquisito informazioni e una serie di atti. Della vicenda delle licenze Ncc rilasciate dal Comune di Sirignano si parla da tempo. In precedenza era stata già avviata un'indagine da parte del Nucleo Turistico della polizia locale di Napoli che aveva denunciato i titolari di tutte le autorizzazioni risultate false. Il municipio di Sirignano avrebbe negato di avere emanato un bando pubblico e di aver mai rilasciato quei documenti. Ci sono stati anche degli atti di revoca in autotutela.

La Procura della Repubblica di Avellino, guidata del procuratore Domenico Airoma, vuole dunque vederci chiaro. La vicenda è stata anche oggetto di interrogazione sia in Parlamento, sia in Regione. Il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, portò l'argomento all'attenzione dell'aula di Montecitorio, raccogliendo la sollecitazione dell'Associazione Campana Noleggio con Conducente. «Nel comune di Sirignano - faceva notare Borrelli all'epoca - sarebbero state rilasciate circa 200 licenze per vetture Ncc, un numero spropositato considerando che il comune di Napoli ne ha emesse soltanto 153. Difficile credere che il comune in provincia di Avellino abbia bisogno di tutte queste licenze».

Anche la prefettura di Avellino ha da tempo acceso i riflettori sul caso delle licenze concesse a Sirignano. Lo scorso settembre, è stato il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Severino Nappi, a presentare un'interrogazione alla giunta di Palazzo Santa Lucia per chiedere di fare chiarezza. E lo aveva fatto all'indomani di altre 15 nuove licenze. Così la posizione di Nappi: «Mi sono giunte numerose segnalazioni relative ad autorizzazioni Ncc, che sarebbero state rilasciate in maniera del tutto irregolare rispetto alla normativa vigente. In particolare, il Comune di Sirignano risulterebbe aver provveduto all'assegnazione di 15 nuove licenze in contrasto con le disposizioni che stabiliscono, in mancanza dell'operatività del registro informatico pubblico nazionale, il divieto assoluto di rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio. Inoltre, lo stesso Comune dichiarava ancora l'esponente del Carroccio - nel recente passato, sempre in presenza del divieto, aveva rilasciato numerosissime autorizzazioni, e successivamente era stato costretto a revocarle in autotutela. Ma non si è mai accertato che questa azione fosse andata a buon fine. Col risultato che ci troviamo davanti a un numero di soggetti, difficile pure da quantificare con precisione, che svolgerebbero l'attività in maniera completamente abusiva, con grave danno per gli operatori in regola». Nappi chiedeva azioni consequenziali. Ora c'è questo provvedimento di sequestro da parte della Procura della Repubblica di Avellino, a cui potrebbero seguire informazioni di garanzia.