Il ministro del Turismo Daniela Santanchè in visita istituzionale nel distretto industriale di Solofra. L’annuncio a chiusura del weekend milanese del salone White per articoli di abbigliamento e accessori della moda con marchi e aziende del pianeta fashion.

Santanchè, a Milano, ha misurato e scelto all'interno del brand solofrano Osci Lab due capi, di qui la promessa della visita nel polo conciario.

L'esponente del Governo nel tour tra gli imprenditori italiani si è soffermata così, nel comparto manifatturiero della concia e dell'abbigliamento in pelle Made in Italy. Con il consigliere provinciale e comunale Gabriele Buonanno in veste anche di operatore economico del settore conciario, il ministro Santanchè ha riconosciuto la professionalità e creatività dei prodotti Made in Solofra.

Nella visita presso lo stand solofrano il consigliere Buonanno si è soffermato sul distretto conciario e sulla provenienza del materiale confezionato e dell'azienda. Il ministro Santanchè si è mostrata molto interessata a conoscere la realtà di Solofra evidenziando che del distretto conciario aveva sentito parlare.

Ammirando i particolari della lavorazione in pelle di Solofra Santanchè ha ritenuto interessante conoscere la realtà produttiva con una visita istituzionale. Soddisfazione, per la vicinanza dell'esponente di Governo, da parte del consigliere comunale Gabriele Buonanno. «La presenza ufficiale del ministro Santanchè presso il salone White, svoltosi durante la settimana della moda a Milano dove le aziende in vetrina espongono i propri capi e articoli, è stata l’occasione per far conoscere le creazioni di ciascun brand della moda e il materiale che lo compone. Così ho parlato del distretto di Solofra ponendo attenzione sulla nostra realtà produttiva che si distingue nella lavorazione di pellami ovi-caprino lavorando fianco a fianco con grandi brand e marchi più conosciuti nel mondo della moda. Il ministro si è mostrata interessata a conoscere la realtà di Solofra».