Distretto conciario solofrano all'insegna della ripartenza. Il settore è in queste settimane in fermento per puntare a nuove prospettive di mercato internazionale e ottenere slancio sul sistema produttivo. L'attenzione delle aziende è puntata sul programma stilato da Unic con Lineapelle. Il network espositivo internazionale accende il 2024 invitando la filiera della moda, del lusso e del design ad entrare in una nuova dimensione di condivisione e progettualità. Si parte con Londra, New York e Milano tra tendenze e nuove tecnologie. Insieme anche Confindustria e Stazione sperimentale pelle di Napoli che porterà il settore guanteria. «L'obiettivo è di evidenziare - afferma il direttore di Unic e Ceo di Lineapelle Fulvia Bacchi- tutte le caratteristiche della concia che la rendono reale eccellenza del sistema industriale del made in Italy». Il primo appuntamento è martedì 23 gennaio: in scena Lineapelle London per presentare tra i 43 espositori i primi lanci di collezione a un target molto specifico, composto da giovani stilisti, start up specializzate in accessori moda e brand alla ricerca di soluzioni e materiali smart e immaginifici. Il secondo step è oltreoceano. Dal 31 gennaio al 1 primo febbraio la Big Apple ospiterà Lineapelle New York.

Sarà un momento di confronto per la clientela americana sia della moda che dell'architettura e del design. Tra i 111 espositori, di cui 50 italiani, sarà presente per la prima volta la rete della guanteria napoletana. Sarà protagonista con l'esposizione «La casa del guanto», curata dalla Stazione sperimentale per l'industria pelli e materie concianti allestita presso l'istituto italiano di cultura New York. Sotto i riflettori ci saranno le tendenze studiate dal comitato moda Lineapelle per la stagione estiva 2025. Momento clou poi Lineapelle Milano dal 20 al 22 febbraio richiamando 41 Paesi. La piattaforma creativa, commerciale e culturale si svolgerà in concomitanza con le fiere della galassia Confindustria Moda in programma dal 18 al 21 febbraio tra Micam (calzatura), Mipel (pelletteria) TheOneMilano (abbigliamento). Inoltre sono stati programmati seminari stilistici e sfilate leather. Spazio all'artigianalità della tradizione italiana, all'ingegnerizzazione più avanzata del prodotto, la moda interior design, dalla tecnologia all'arte. Dibattiti poi di interesse industriale su innovazione e mercato.

Lineapelle ospiterà anche la consueta premiazione del concorso «Amici per la Pelle», che coinvolge oltre mille studenti delle scuole secondarie di primo grado presenti nei distretti industriali della pelle. Unic continua così con il presidente Fabrizio Nuti e il direttore generale Fulvia Bacchi ad investire coinvolgendo anche giovani studenti dagli istituti medi inferiori alle collaborazioni con scuole internazionali di moda passando per la ricerca condivisa con l'Università, per trovare risorse da impiegare nel settore conciario, che lamenta di trovare figure tecniche per il settore.