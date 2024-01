La Stazione sperimentale Industria pelli e Materie concianti ottiene il sostegno del presidente della Regione Vincenzo De Luca, secondo il quale «il comparto è fondamentale per l'economia della Campania». Dunque, intesa raggiunta nella visita istituzionale del governatore presso l'Ente di ricerca a servizio dei distretti conciari italiani, tra, appunto, cui il polo di Solofra. Il direttore generale Edoardo Imperiale evidenzia il ruolo cruciale della stazione sperimentale per il settore conciario in termini di ricerca, percorsi di sviluppo industriale innovativo e sostenibile.

APPROFONDIMENTI Incidente sulla strada nazionale delle Puglie, morta una donna di 62 anni Colella dal canto alla regia in scena con la Tosca Polizia, Picone e Della Cioppa promossi a Dirigente Superiore

Per De Luca il comparto conciario riscuote successo «per la qualità delle produzioni e la stazione sperimentale è un'istituzione decisiva per ricerca, controllo sui prodotti e formazione. La stazione sperimentale è una bellissima realtà che interviene in un settore, come quello della pelle, della concia, del sistema moda più in generale, che è un comparto fondamentale della nostra Regione e del nostro Paese. La Regione garantirà credito alle imprese e formazione professionale per coprire anche le esigenze del tessuto produttivo che cerca figure specializzate. La Regione fornirà sostegno alla Stazione sperimentale affinché diventi un hub mondiale per la ricerca, formazione, cura della pelle e anche in relazione alle questioni ambientali».

Per il direttore generale Edoardo Imperiale: «Il supporto del presidente De Luca proietta la stazione sperimentale verso la costruzione di un ecosistema nazionale di eccellenza a supporto dello sviluppo green, dell'economia circolare e delle nuove tecnologie del sistema produttivo, configurandosi come l'hub globale per la ricerca, formazione e innovazione in ambito conciario in grado di rispondere alle esigenze scientifiche e tecnologiche dei settori utilizzatori di cuoio, con particolare riferimento agli ambiti della moda, calzatura, indotto pelletteria, arredamento e automobilistico». A presiedere l'incontro c'erano anche i vertici Unic dal presidente Fabrizio Nuti e la direttrice Fulvia Bacchi, il presidente Lineapelle Gianni Russo.