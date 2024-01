Polizia, Picone e Della Cioppa promossi a Dirigente Superiore

Scattano una serie di promozioni per i poliziotti in servizio in Irpinia e per quelli originari della provincia di Avellino. Come nel caso del vicario della Questura di Salerno, Pasquale Picone, di Ospedaletto d’Alpinolo, promosso a Dirigente Superiore. Medesima decisione per l’attuale vicario della Questura di Avellino, Davide Della Cioppa, mentre il capo della Squadra Mobile di Avellino, Gianluca Aurilia, diventa Primo Dirigente. I provvedimenti avranno decorrenza dal primo febbraio. Le decisioni sono state adottate nel corso della seduta del 26 gennaio scorso del Consiglio di Amministrazione per il Personale della Polizia di Stato.