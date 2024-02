Sversavamenti irregolari acque reflue, sequestrato autolavaggio

Sequestrato a Manocalzati un autolavaggio che violava le norme disciplinanti il corretto scarico e smaltimento delle acque reflue industriali.

Trovato anche un lavoratore in nero. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Avellino, guidata dal colonnello Salvatore Minale.

In particolare, è stato accertato che l’autolavaggio era privo dell’autorizzazione necessaria per effettuare gli scarichi industriali, così come previsto dalla normativa di settore.

Nel corso dell’attività, inoltre, è stata accertata la presenza di un soggetto, in assenza di regolare assunzione e comunicazione preventiva agli enti competenti. È stato appurato anche che il prescritto misuratore fiscale era stato esclusivamente attivato, senza essere mai utilizzato. Il titolare dell'autolavaggio, un cittadino di origini pakistane di anni 47, è stato segnalato all'autorità giudiziaria.