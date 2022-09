Sant'Antonio Abate-Ercolanese derby della vergogna: gara sospesa per tafferugli

Sant'Antonio Abate. I tifosi delle due squadre sono entrati in campo e se le sono date di santa ragione, anche con spranghe e aste di bandiere. È stato sospeso sul risultato di 1-3 per l'Ercolanese il derby in programma oggi pomeriggio allo stadio Varone di Sant'Antonio Abate, contro la formazione di casa.

A fine primo tempo, con gli ospiti in vantaggio, le due tifoserie hanno invaso il terreno di gioco e si sono scontrate. Una maxi rissa che ha spinto le forze dell'ordine ad intervenire e a sospendere la partita per motivi di ordine pubblico.

Non si registrano feriti, ma sono in via di identificazione una ventina di persone di Sant'Antonio Abate ed Ercolano che hanno preso parte ai tafferugli. Le due formazioni militano in Eccellenza e si affrontavano oggi per una gara di Coppa Italia di Categoria.