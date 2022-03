Napoli United, si interrompe la striscia positiva: al Vallefuoco passa l'Ercolanese

Cade in casa, dopo cinque vittorie consecutive, il Napoli United di Diego Maradona junior. Al Vallefuoco di Mugnano passa l'Ercolanese, che si impone per 2-0. I vesuviani, guidati in panchina da Parrella, passano in vantaggio al 40' del primo tempo con un eurogol di Lucignano e replicano nel finale della ripresa con Orefice. Nel mezzo alcune buone occasioni dei padroni di casa non sfruttate da Navarrete e Lautaro Schinnea. Un passo falso inatteso per la compagine mulitetnica, che naviga nella parte alta (terzo posto) della classifica del girone B del campionato di Eccellenza.