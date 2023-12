Scampia, arrestato spacciatore di 19 anni: nascondeva la droga nell’intercapedine del muro

Nella serata di sabato, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Annamaria Ortese a Scampia, hanno notato un’auto ferma a bordo strada come se gli occupanti stessero attendendo l’arrivo di qualcuno.

I poliziotti, insospettiti, si sono appostati ed hanno visto sopraggiungere un soggetto che, dopo aver prelevato qualcosa dall’intercapedine di un muro, lo ha consegnato al conducente della vettura in cambio di denaro.

Pertanto, gli operatori sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso ed hanno bloccato l’indagato trovandolo in possesso di 345 euro, evidente provento dell’attività delittuosa, mentre nell’intercapedine del muro hanno rinvenuto un borsello al cui interno vi erano 14 bustine contenenti circa 16 grammi di marijuana e 10 involucri di hashish del peso complessivo di circa 18,5 grammi; la vettura, invece, è riuscita a far perdere le proprie tracce.

Per tali motivi, il prevenuto, un 19enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.