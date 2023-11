Pozzuoli: schianto auto-moto, morto 42enne. Lavorava a Furogrotta e lascia due figli piccoli

Tragedia all'alba a Pozzuoli dove un 42enne ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto in via San Gennaro Agnano. La vittima, Giovanni Vernato, residente a Licola Mare, era in sella a uno scooter quando si è scontrato contro un'Alfa Romeo guidata da un giovane di Monterusciello. L'impatto tra i due mezzi è stato violentissimo con il 42enne che è stato sbalzato sull'asfalto a diversi metri di distanza ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatre il decesso. Le indagini sono condotte dagli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli.

Secondo una prima sommaria ricostruzione, effettuata sulla base della posizione in cui sono stati trovati i due mezzi, l'auto avrebbe invaso la corsia lungo la quale viaggiava lo scooter che è andato completamente distrutto.

Il conducente è stato sottoposto agli esami tossicologici ed è al momento indagato per omicidio stradale. La salma del 42enne è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia e trasferita presso il centro di medicina legale del II Policlinico di Napoli. Vernato, che lavorava in una pescheria a Fuorigrotta, lascia la moglie e due figli piccoli.