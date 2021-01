Screening in ritardo, il sindaco di Qualiano rinvia l'apertura delle scuole superiori

Il sindaco di Qualiano fa slittare la ripresa delle attività didattiche in presenza per le scuole superiori. La decisione, ufficializzata poco fa, trae origine dalla richiesta dei dirigenti scolastici del territorio che avrebbero riscontrato "difficoltà a completare per il 1 febbraio gli screening e i monitoragi sul personale docente e non docente".

APPROFONDIMENTI IL GOVERNATORE Flop vaccinazioni, l'ira di De Luca:«Campania, si rischia... SCUOLA Scuola superiore, si ritorna in presenza lunedì 1 febbraio per... LA TASK FORCE L'istruzione al tempo del Covid:controlli mirati con la...

"Al fine di poter completare gli screening e il monitoraggio - spiega il primo cittadino Raffaele De Leonardis - abbiamo deciso di rinviare la ripresa delle attività didattiche. Pertanto le stesse si svolgeranno esclusivamente, laddove sia possibile, con modalità a distanza eccezion fatta per gli studenti con disabilità, per i quali si proseguirà con l'attività in presenza".





© RIPRODUZIONE RISERVATA