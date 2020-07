Coronavirus a San Giorgio a Cremano: prime multe da mille euro ai commercianti senza mascherina

Pugno di ferro contro i trasgressori per arginare il rischio di una seconda ondata. A San Giorgio a Cremano, dove i casi accertati di Coronavirus hanno superato le 50 unità in primavera, gli uomini della polizia di stato hanno effettuato nella mattinata di ieri i primi controlli negli esercizi commerciali della città per verificare il rispetto dell'ultima ordinanza emanata dal governatore Vincenzo De Luca. Tolleranza zero per chi dovesse essere sorpreso al chiuso privo dei Dpi obbligatori. Almeno due le maxi multe da mille euro comminate per titolari e clienti di altrettanti negozi - una ferramenta del centro e un bar al confine con Ponticelli - trovati senza mascherina. Scongiurata comunque l'ipotesi chiusura per i locali, invitati comunque dagli agenti a un maggior rigore nell'applicazione delle norme.

Nel corso della giornata lo «spauracchio» della salatissima sanzione pecuniaria ha portato a un più rigido rispetto delle misure anti-Covid da parte di tutti gli altri commercianti sangiorgesi. Previste per domani altre verifiche a tappeto delle pattuglie della polizia municipale guidate dal comandante Gabriele Ruppi. Nell'ultima settimana sono stati 18 i tamponi effettuati dalle autorità sanitarie, tutti risultati negativi, con la città che si mantiene così a contagio zero dopo la guarigione dell'ultimo positivo. Vietato tuttavia abbassare la guardia: «Se il virus tornasse prepotentemente - ha dichiarato il sindaco Giorgio Zinno - si imporrebbero decisioni più drastiche che metterebbero a rischio le attività imprenditoriali e commerciali del territorio oltre a creare nuove limitazioni per ognuno di noi».

