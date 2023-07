Spaccio di droga a Montesanto, arrestato pusher con quattro dosi di cocaina

Gli agenti del commissariato Montecalvario, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti a Napoli, hanno notato in via Gradini Paradiso, nella zona di Montesanto, una persona che, alla loro vista, ha tentato di occultare qualcosa nella tasca dei pantaloni. I poliziotti lo hanno controllato trovandolo in possesso di quattro involucri di cocaina del peso di circa due grammi, di un telefono cellulare e di 55 euro.

Un 53enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.