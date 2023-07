Movida a Napoli, controlli della polizia locale: 155 multe da Chiaia al Vomero

Operazioni della polizia locale di Napoli, nelle scorse ore, per il controllo dei veicoli in circolazione e per la regolarità di autorizzazioni di locali ed esercizi di somministrazione, oltre all'osservanza delle norme del nuovo regolamento di polizia di sicurezza.

Nella zona collinare, nel centro storico e sul Lungomare sono stati elevati 155 verbali per violazioni al codice della strada e rimosse 25 vetture in sosta vietata, 10 i veicoli sottoposti a sequestro perché sprovvisti di copertura assicurativa o condotti senza patente.

In via Monteoliveto, oggetto di numerose segnalazioni, elevati verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico a carico di due locali molto frequentati nel fine settimana.

Nella Municipalità 3 ulteriore intervento della polizia locale che, con l'ausilio del personale tecnico, ha provveduto, dando seguito all'operazione iniziata alcune settimane fa, ad eliminare altri paletti abusivi installati da ignoti per riservarsi porzioni di spazio pubblico.