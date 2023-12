Spara dal balcone di casa e promette: «Faremo strage»

A pochi giorni dalla fine del 2023 e dall'inizio del nuovo anno, sono già numerosi i casi di «festeggiamenti anticipati» che prevedono l'utilizzo di pratiche illegali. Tra questi, è saltato all'occhio un video di un uomo che spara con una pistola dal balcone di casa.

A quanto pare, l'uomo avrebbe pubblicato il filmato sui social con tanto di descrizione: «Vita Mia, morte tua. Faremo strage, promesso»

La clip è quindi giunta, grazie alle segnalazioni di alcuni utenti, all'attenzione del deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

Attualmente non si sa se l'arma sia vera o a salve.

«Abbiamo denunciato il filmato alla Polizia Postale affinché il protagonista del video venga individuato e fermato. A prescindere che l’arma possa essere vera o finta, non si può permettere la diffusione di certi messaggi criminali in cui si giurano vendette. - dichiara Borrelli - Inoltre va ricordato che questa barbara tradizione di sparare con le pistole da finestre e balconi ha causato vittime innocenti, come Nicola Sarpa che rimase vittima, a soli 24 anni, di un colpo di pistola esploso a Capodanno dalla figlia di un boss dei Quartieri Spagnoli di Napoli».