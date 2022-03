L’atmosfera a Casavatore è ancora turbolenta a causa della stangata Tari. I cittadini hanno creato il Comitato EquiTari che è riuscito a smuovere le acque all’interno della casa comunale. In molti si sono visti recapitare anche bollette di circa 3mila euro e ciò ha scatenato una vera protesta.

Il sindaco Luigi Maglione ha anticipato che, nel corso della prossima settimana, potrebbero arrivare già importanti novità: «Siccome a Casavatore non venivano tassate le pertinenze, non c’era una tariffa di riferimento. Sono state, quindi, applicate erroneamente quelle relative alle abitazioni. I cittadini hanno ricevuto anche bollette sui 3mila euro. La Commissione, che si sta occupando della cosa, ha proposto la sospensiva. Questa sarà vagliata dagli organi del Comune, cioè segretario e funzionario del Municipio. Successivamente, la questione potrà essere portata in Consiglio comunale. Cercheremo di capire, intanto, se c’è la possibilità di rivalutare le tariffe».

Le forze politiche sono a lavoro: «Questa criticità può essere un momento di crescita per il nostro paese, dato che forse per la prima volta sono impegnati dalla stessa parte i cittadini, il personale comunale e le forze politiche di maggioranza ed opposizione. Lavoreremo insieme affinché venga superata questa criticità entro la metà di questo mese. Quello della sospensione può essere solo il primo ostacolo in questo tortuoso percorso».