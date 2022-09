Terremoto oggi a Napoli. Nei Campi Flegrei sciame sismico con boato: epicentro alla Solfatara

Ancora uno sciame sismico si è verificato nei Campi Flegrei. Alle ore 22:35, 22:40, 22:43 i sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato tre eventi sismici - alle 22:35 quello di maggiore intensità, magnitudo 1.2 profondità 2 km e con epicentro preliminare localizzato sul versante orientale del vulcano Solfatara.

Il sisma, accompagnato da un in boato, è stato avvertito dai residenti ricadenti in zona epicentrale, come segnalato su Facebook: «Sentita con forte boato», «lievemente anche a bagnoli», «Sentita forte e chiara alla Solfatara».

Dall'ultimo bollettino settimanale di monitoraggio dei Campi Flegrei, pubblicato 6 settembre dall'INGV , alla luce dei dati di monitoraggio, apprendiamo che: «Nella settimana dal 29 agosto al 4 settembre 2022 nell’area dei Campi Flegrei sono stati registrati 34 terremoti di bassa energia Md≤-0.5+-0.3». L'evento di magnitudo più elevata 0.5, si è verificato il 31 agosto alle ore 17:46 ed alla profondità di km 1,60.