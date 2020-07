Torre Annunziata, agguato in pieno centro: illeso affiliato al clan Gionta

LEGGI ANCHE

Due sicari hanno esploso alcuni colpi di pistola contro la vettura guidata da Salvatore Palumbo, alias Tore 'o mmaccat, 36enne ritenuto dagli investigatori affiliato al clan Gionta. Scarcerato da poco tempo per fine pena, con precedenti per estorsione, Palumbo è rimasto illeso.



In frantumi i vetri di un negozio e della sua auto. Sul caso indagano i poliziotti del commissariato di Torre Annunziata agli ordini del dirigente Claudio De Salvo.

Torre Annunziata. Agguato sul corso: pregiudicato rimasto miracolosamente illeso. L'episodio è avvenuto intorno alle 20:30 di questa sera sul corso Vittorio Emanuele III, a Torre Annunziata.