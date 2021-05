Torre Annunziata, banda del buco alle Poste: colpo sventato dalla polizia

Erano entrati armati all'interno dell'ufficio postale, ma il transito di una volante della polizia ha messo in fuga i banditi. È caccia ai rapinatori della banda del buco, che di primo mattino hanno tentato il colpo nel piccolo ufficio postale di viale Manfredi, a Torre Annunziata.

Secondo la prima ricostruzione operata dai poliziotti del Commissariato oplontino, in tre erano riusciti ad introdursi all'interno, bucando una parete posteriore.

APPROFONDIMENTI IL GIALLO Tiziana Cantone, il cadavere sarà riesumato su ordine della... LA CAMORRA Torre del Greco, arrestati i due signori del racket: una tanica di... IL PROCESSO Ornella Pinto uccisa dal compagno a Napoli, processo sprint in... LA SICUREZZA Vesuvio, la banda di rapinatori terrorizza i turisti ma mancano i...

Il passaggio di una volante della polizia, però, è stato segnalato da un palo che attendeva all'esterno, che ha così dato l'allarme e messo in fuga i complici all'interno. In corso le ricerche dei rapinatori in fuga.