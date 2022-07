Torre Annunziata, cancellata la scritta offensiva contro Lgbt

Cancellata la scritta offensiva contro gli Lgbt apparsa su un muro della villa comunale di Torre Annunziata ( Napoli), nella zona dove lo scorso mese di giugno si era conclusa la manifestazione svoltasi nella città vesuviana.

A comunicarlo, a nome dell'associazione Pride Vesuvio Rainbow, è Antonello Sannino: «Ringrazio il Comune di Torre Annunziata - afferma - e la commissione prefettizia per la solerzia con la quale ha subito raccolto la nostra richiesta di ripristino dei luoghi e della legalità, con l'immediata cancellazione della scritta 'Lgbt m...' comparsa sul muro della villa comunale».

«Pensiamo - prosegue Sannino - che occorre ora dare una risposta ancora più forte e chiara e per questo continueremo a chiedere alla Città Metropolitana di Napoli e al liceo Pitagora di illuminare in Rainbow la facciata del palazzo che va sulla villa comunale, illuminazione prevista per il Vesuvio Pride e poi bloccata».