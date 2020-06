A Torre Annunziata la protesta degli avvocati: «Riparte il calcio, giustizia ancora paralizzata»

"Giustizia chiede giustizia" è lo slogan scelto dagli avvocati, con la manifestazione oplontina organizzata dall'associazione forense InOltre presieduta da Anna Brancaccio. "Non è una protesta contro un tribunale in particolare - spiega l'avvocato Brancaccio - ma contro la giustizia che è completamente ferma. Noi siamo ancora qui a chiedere di poter ripartire, non per gli avvocati, ma per i cittadini perché la giustizia è un diritto fondamentale". Il flashmob si è svolto durante la mattinata all'esterno del palazzo di giustizia di Torre Annunziata.

Torre Annunziata. "Ripartono anche le partite di calcio, ma la giustizia resta ancora paralizzata". Anche all'esterno del tribunale di Torre Annunziata è andata in scena la protesta degli avvocati, in stato di agitazione in tutta Italia per le conseguenze dell'emergenza coronavirus sull'attività giudiziaria.