Lunedì 16 Aprile 2018, 10:28 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2018 10:28

Torre Annunziata. Oltre un quintale di prodotti ittici, pescati e poi rivenduti in modo illecito per strada, sequestrati oggi dalla Guardia Costiera: quattro ambulanti denunciati. È il bilancio dell'operazione congiunta condotta questa mattina dagli uomini della Guardia Costiera di Torre Annunziata (tenente Alberto Comuzzi) e dai veterinari dell'Asl. Oltre 110 kg di pesce, tra cui orate, triglie, polpi, ma anche cozze e vongole, erano venduti ai clienti su banchetti abusivi, esposti ai gas tossici e senza alcun rispetto delle norme igienico-sanitarie in materia, lungo via Caracciolo e via Roma. Al termine dell'operazione, i prodotti sequestrati sono stati distrutti su ordine della Procura della Repubblica e tramite affondamento nelle acque del porto oplontino.