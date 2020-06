Trasporti, De Luca all'Eav di Ponticelli: «Piano per un'azienda unica regionale»

La Regione Campania pensa ad un piano industriale per riorganizzare i trasporti pubblici regionali. Lo ha detto il presidente della Giunta Vincenzo De Luca parlando nel corso dell'incontro tenuto nelle officine Eav di Ponticelli a Napoli dove ha illustrato il completamento dell'intervento di risanamento ambientale della stessa struttura con la rimozione di 15mila metri di copertura in eternit e l'installazione di pannelli fotovoltaici. De Luca immagina di creare intorno all'Eav, che l'holding regionale che già gestisce le ferrovie Circumvesuviana, Cumana, Circumflegrea e Metrocampani Nord «un'unica azienda di trasporto regionale perché non possiamo più tollerare una situazione in cui l'Eav è risanato, acquista i treni, riorganizza il trasporto e poi tutto intorno ci sono alcune aziende con i libri in tribunale». «Dobbiamo porci questo problema - ha aggiunto De Luca - non si può andare avanti così. Bisogna fare piani industriali seri per avere in capo ad Eav la riorganizzazione del trasporto pubblico regionale, partendo dall'area metropolitana di Napoli e di Caserta».

Ultimo aggiornamento: 13:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA