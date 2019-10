Guasto sull'Av Roma-Napoli, rete ferroviaria in tilt e treni in ritardo

Un'altra giornata da dimenticare sul fronte dell'alta velocità. Questa volta a mandare ko la rete è stato un guasto agli impianti di circolazione sulla linea Roma-Napoli. I disagi sono iniziati alle 15, e tutti i treni diretti a Napoli oltre a passare via Formia hanno registrato ritardi da incubo. Il doppio del tempo. Un'ora per chi è stato fortunato, 100 minuti per gli altri e i viaggi, oltre alla scarsità delle informazioni, sono diventati una vera e propria odissea. Disagi e guasti sempre più frequenti sulla rete. I ritardi sono diventati un vero e proprio bollettino di guerra per i pendolari e il CNPAV (comitato nazionale pendolari alta velocità) che puntualmente registra tutte le informazioni e raccoglie gli sfoghi di chi per lavorare tutti i giorni deve prendere il treno. Ieri è stata l'ennesima giornata nera. Si spera che domani venga concessa una tregua. Ultimo aggiornamento: 23:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA