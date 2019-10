Poliziotti uccisi a Trieste, Pierluigi e la stessa passione di papà: «Onorava la divisa e amava il calcio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 5 Ottobre 2019, 08:00

«Che lo tengo a fare più acceso?». Ha posato il telefono ed è scoppiato in lacrime il papà di Pierluigi Rotta, il poliziotto ucciso ieri pomeriggio a Trieste, dopo aver appreso la notizia della morte del figlio. Uno choc che ha gelato la famiglia e la comunità di Giugliano, dove da tempo i Rotta risiedono dopo aver lasciato Pozzuoli. Per l'intero pomeriggio papà Pasquale, ex sovrintendente capo presso l'ufficio denunce del commissariato di Polizia di Pozzuoli, aveva atteso notizie sulle condizioni del figlio insieme alla moglie e alla figlia. Poi la tragedia.