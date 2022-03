Ucraina, protezione civile Campania: «Previsto aumento flusso di arrivi in regione»

«La previsione di oggi è che ci sarà un aumento del flusso di arrivo di persone dall'Ucraina. Sicuramente dal livello nazionale arriva l'indicazione del passaggio di frontiere e che ci fa anche capire se vengono in Campania o verso altre Regioni. C'è di sicuro un aumento nei prossimi giorni». Lo ha detto il direttore generale della Protezione Civile in Campania Italo Giulivo nel corso della sua visita al residence per i rifugiati ucraini a Napoli, all'Ospedale del Mare.

«Su questo tema - ha aggiunto Giulivo - le variabili sono molte, dipende prima di tutto da quello che succede in Ucraina, alle frontiere ma anche all'approccio personale. Ci sono persone molto fiere che affrontano con dignità quello che succede in Ucraina e che se rientra la situazione rientreranno nel loro paese. Chi oggi scappa dall'Ucraina attaccata cerca di raggiungere parenti o amici sul territorio italiano e in particolare in Campania abbiamo un numero elevato, con a Napoli 25.000 residenti ucraini con permesso di soggiorno, altri 15.000 nella provincia di Napoli e poi ne abbiamo 9.000 a Caserta e altri 9.000 a Salerno. Questi diventeranno i poli per aggregare gli afflussi spontanei»

«Uno dei problemi più grossi che abbiamo in questo momento in Campania è la gestione degli arrivi alla spicciolata sul territorio regionale, ci sono tante persone che dall'Ucraina arrivano con bus e auto private e c'è una difficoltà riconosciuta anche dal consolato a capire quanti sono gli arrivi in Campania». Ha continuato Giulivo al residence dell'Ospedale del Mare a Napoli. Ha dichiarato quanto il problema degli arrivi sia stato discusso «nel nuovo incontro della cabina di regia alla prefettura di Napoli stamattina e poi nella riunione della Regione con gli altri prefetti della Campania dopo l'ordinanza del capo della Protezione Civile nazionale che prevede uno stretto rapporto tra il comissario regionale, individuato nel presidente della Regione De Luca e le prefetture. Abbiamo oggi affontato le problematiche che sono sul tavolo e su questo saranno emananti provvedimenti del commissario De Luca».

Il direttore della protezione civile sottolinea anche la partecipazione della popolazione civile campana alla solidarietà: «Tante associazioni - spiega - come la Caritas e le strutture attinenti alle diocesi stanno dando risposta importante sui termini di accoglienza volontaria, vengono alla riunione in Prefettura e così abbiamo il polso della situazione, sappiamo che ci sono tante persone che stanno dando una prima accoglienza in Campania per chi arriva. Le associazioni sono come sempre encomiabili dal punto di vista della solidarietà. I loro dati vengono forniti alla cabina di regia presso la Prefettura e presto saranno inserite nella visione informatica in arrivo».