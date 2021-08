Vaccini a Sorrento, 350 dosi somministrate fino a mezzanotte tra residenti e turisti

Portare i vaccini alla popolazione. Si basa su questa strategia il piano elaborato dall'Asl Napoli 3 Sud per intercettare quanti ancora non hanno aderito alla campagna di immunizzazione. L'obiettivo è di raggiungere soprattutto i più giovani in vista della ripresa delle lezioni. E così dopo i vaccini al mare sulla spiaggia di Meta, arrivano quelli nelle piazze della movida. Ieri sera appuntamento nel centro di Sorrento. Dalle 17 alla mezzanotte è stato attivo un punto vaccinale mobile in piazza Angelina Lauro dove, a chi ha aderito alla campagna, è stato anche offerto il caffè.

Al termine delle operazioni si contano 350 somministrazioni di siero tra residenti e turisti. Un ottimo risultato come sottolinea il responsabile per la vaccinazione dell'Asl Napoli 3 Sud, Antonio Coppola. «Negli ultimi giorni - spiega Coppola - abbiamo constatato che i numeri erano in calo e per questo abbiamo deciso di attivare i punti vaccinali di prossimità che si stanno rivelando una strategia vincente. In questo modo puntiamo a raggiungere le 300mila persone che nella nostra Asl ancora non hanno aderito alla campagna di immunizzazione».

«Sono molto soddisfatto della grande partecipazione a questo open day e del grande senso di responsabilità dimostrato dai sorrentini - evidenzia il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, in piazza con diversi amministratori comunali -. È un risultato importante che ci permetterà di affrontare con maggiore serenità il rientro dalle ferie e l’inizio del nuovo anno scolastico».

Lunedì prossimo, 30 agosto, i camper dell'Asl Napoli 3 Sud saranno ancora in penisola sorrentina per l'appuntamento «Vacci...a scuola», destinato agli studenti della Costiera che si terrà presso il liceo Marone di Meta dalle 9 alle 14.